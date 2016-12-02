Димитрис Итудис: "Теодосич был горяч в матче с "Бамбергом"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча регулярного чемпионата Евролиги с "Бамбергом" (90:88) выразил удовлетворение выездной победой. Специалист похвалил команду и особенно отметил защитника Милоша Теодосича, который набрал 31 очко и сделал 9 передач.

– Поздравляю команду с очередной победой на выезде, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса. – Поздравляю и "Бамберг": соперники сделали так, что игра свелась к концовке, в которой победа могла достаться каждому из соперников. Мы доминировали на протяжении двух с половиной четвертей на обеих половинах паркета, мы вынудили соперника сделать 16 потерь, сделали 11 перехватов. Ожидали, что хозяева переключатся на игру "маленьким" составом, будут действовать агрессивно. И на финише они попали 6 из 8 издали. Милош был горяч сегодня, но его поддержали все остальные. Мы сделали 13 подборов в нападении, а это очень сложно против этого соперника.