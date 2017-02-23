Димитрис Итудис: "Снайперы ЦСКА смазали много "своих" бросков"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поздравил команду с победой над "Маккаби" (93:81) в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Специалист подчеркнул, что армейцам необходимо проанализировать эту игру, чтобы избежать допущенных ошибок в будущем.

- Поздравляю команду с очередной победой, - приводит пресс-служба армейцев слова Итудиса. - Мы здорово начали матч, в какой-то момент вышли на 18 очков вперед. После этого пропустили много легких мячей, несерьезно играли в защите. Если выделить первую, третью и четвертую четверти, мы выиграли с разницей в 18 очков.

Во второй половине мы пропустили на очко меньше, чем во второй четверти. В целом, мы хорошо двигали мяч, создавали открытые броски, пользовались тем, что "Маккаби" часто шел на размены. Но наши снайперы, такие как Воронцевич, Теодосич, Фридзон и Де Коло, смазали много "своих" бросков. При этом мы поддержали их борьбой на щитах, выиграли 18 подборов в нападении.

Теперь нам необходимо проанализировать этот матч, особенно второй период, чтобы понять, какие ошибки мы совершили в обороне. Спасибо болельщикам, которые сегодня пришли нас поддержать в большом количестве. Поздравляю всех российских мужчин с Днем защитника Отечества, знаю, что это очень важный праздник в вашей стране.