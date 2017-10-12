Димитрис Итудис: "С учетом начала, получилась двойная победа"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над "Миланом" (93:84) в стартовом матче Евролиги посетовал на неудачное начало встречи. По словам наставника, подопечные быстро осознали, что нужно делать.

- Большое спасибо болельщикам за то, их собралось так много. Поддержка по-настоящему помогла добиться победы, потому поздравляю нас всех, - цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА. - Очевидно, старт был очень плохим, нам не хватало агрессивности, соперники не чувствовали нас, делали что хотели – проходили, скидывали, попадали. К счастью, мы быстро осознали, что нужно делать. В основном, нам позволяли идти под кольцо за счет индивидуальных действий, и мы этим пользовались – отчасти поэтому у нас было не так много результативных передач.

Удивительно, что при всей активности Серхио, совершившего 20 бросков по кольцу, на нем ни разу не сфолили – наверное, это случилось впервые в его карьере. Мы много играли "маленькой" пятеркой, и поэтому я хочу попросить прощения у Уилла – он провел на паркете почти 40 минут, такое у нас случается редко. При этом он стал нашим икс-фактором, прежде всего, за счет защиты и борьбы за отскок. С учетом начала, получилась двойная победа. Три четверти после первой мы выиграли с суммарным счетом 77:54, переиграли соперника, были лучше на подборе, практически разделив отскок на чужом щите, заставили совершить 11 потерь во второй половине. Ясно, что нам предстоит еще большая работа, которая требует времени.