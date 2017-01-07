Димитрис Итудис: "Реал" хотел победить больше, чем ЦСКА"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис посетовал на невезение после поражения от "Реала" в матче Евролиги (85:95). Армейцы впервые за 6 лет потерпели третье подряд поражение в турнире.

- Поздравляю "Реал" с победой, очевидно, соперники хотели ее больше, - цитирует пресс-служба клуба Итудиса. - Болельщики получили возможность увидеть хорошее баскетбольное сражение. У каждой из четвертей был разный рисунок. Ключевой момент был за 3.46 до конца, когда счет был 85-83, и мы не смогли защититься, да еще сделали три потери. Этот фрагмент не отражает картины игры, хотя цифры говорят не в нашу пользу. Соотношение перехватов к потерям у нас "-13", мы позволили соперникам сделать 16 подборов на своем щите. При этом команда сражалась, оставалась в игре. Где-то нам не хватило удачи, в кольцо влетели сложные мячи на последних секундах владений, но удача обычно оказывается на стороне тех, кто проявляет больше желания и решительности. Постараемся держаться вместе и реабилитироваться, будем работать дальше. Понятно, когда мы начали сезон с отметки 6-0, многие похлопывали нас по плечам, приговаривая, какая классная у нас команда. А теперь нам приходится по пальцам пересчитывать друзей и тех, кто в нас верит. Главное, что мы в ЦСКА верим в команду.