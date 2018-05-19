Димитрис Итудис: "Реал" был сильнее и заслужил победу"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после поражения от "Реала" в 1/2 финала Евролиги (83:92) отметил, что испанская команда заслужила победу. В матче за третье место армейцы сыграют с "Жальгирисом".

- "Реал" сегодня был сильнее и заслужил победу. Мы в четвертой четверти подобрались очень близко, но на большее нас не хватило, – цитирует ТАСС Итудиса. – Они хорошо и легко создавали себе моменты в атаке. Мы не смогли остановить их лидеров в ключевые моменты. Сегодняшняя игра не является демонстрацией того, как мы играли на протяжении всего сезона. "Финал четырех" – это отдельное соревнование.