Димитрис Итудис: "Позволили такой классной команде, как "Панатинаикос", набрать всего 63 очка"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над "Панатинаикосом" (81:63) в матче регулярного чемпионата Евролиги остался доволен игрой своих подопечных в обороне. Специалист отметил, что у армейцев собралась новая команда и всем игрокам нужно быть вместе.

– Поздравляю команду. Наш настрой был кристально чистым на обеих половинах паркета, особенно в защите, где мы были собраны, устремлены к цели и показывали отличную коммуникацию, – цитирует официальный сайт ЦСКА Итудиса. – Мы смогли сдержать Калатеса, отличного игрока и созидателя, и это было ключевым моментом. Мы продемонстрировали иной подход и к обороне, и к нападению, позволив такой классной команде набрать всего 63 очка. У нас был неправильный подход к игре в Мадриде, но, безусловно, та игра помогла нам: мы посмотрели видео и осознали, где можем сработать лучше. Нужно оставаться здоровыми и быть вместе, ведь мы новая команда, но даже сегодня мы нашли способы набрать очки без Нандо.