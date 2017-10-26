Димитрис Итудис: "Позволили такой классной команде, как "Панатинаикос", набрать всего 63 очка"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над "Панатинаикосом" (81:63) в матче регулярного чемпионата Евролиги остался доволен игрой своих подопечных в обороне. Специалист отметил, что у армейцев собралась новая команда и всем игрокам нужно быть вместе.
– Поздравляю команду. Наш настрой был кристально чистым на обеих половинах паркета, особенно в защите, где мы были собраны, устремлены к цели и показывали отличную коммуникацию, – цитирует официальный сайт ЦСКА Итудиса. – Мы смогли сдержать Калатеса, отличного игрока и созидателя, и это было ключевым моментом. Мы продемонстрировали иной подход и к обороне, и к нападению, позволив такой классной команде набрать всего 63 очка. У нас был неправильный подход к игре в Мадриде, но, безусловно, та игра помогла нам: мы посмотрели видео и осознали, где можем сработать лучше. Нужно оставаться здоровыми и быть вместе, ведь мы новая команда, но даже сегодня мы нашли способы набрать очки без Нандо.
lordy
оно конечно не сильно важно но болельшики оли не поймут. не привыкли они нам проигрывать тем более с такой разницей :)
00:23
romulian77
Ну какой Олимпиакос?! ЦСКА играл с Панатинаикосом, что совсем не одно и то же. #рукалицо
00:22
lordy
исправьте на панатинаикос.
00:21