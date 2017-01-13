Димитрис Итудис: "После трех поражений ЦСКА надо было реабилитироваться"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Милана" (101:64) отметил, что его команда вышла мотивированной на эту игру. До этого армейцы проиграли "Фенербахче", "Црвене Звезде" и "Реалу".

- Поздравляю с Новым годом всех, кто празднует его по старому стилю, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Итудиса. - И поздравляю команду с победой и хорошим выступлением. Очевидно, что сегодня на площадке были две по-разному мотивированные команды. При всем уважении к соперникам, говорить стоит, прежде всего, о нас. После трех подряд матчей Евролиги с неудачным результатом нам было необходимо реабилитироваться.

Мы вышли мотивированными, агрессивно действовали как в защите, так и в нападении, и уже на финише первой четверти разница приблизилась к +20. Мы немного расслабленно начали третью четверть, но взяли себя в руки и с уважением отнеслись к игре на протяжении всех 40 минут. Большое спасибо болельщикам, которые пришли сегодня в большом количестве и поддержали нас. Думаю, результат стал для них хорошим подарком к праздникам.