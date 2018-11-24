Димитрис Итудис: "Поражение от "Будучности" станет хорошим уроком для ЦСКА"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Будучности" (92:93) отметил, что не смог донести до игроков то, что необходимо сохранять концентрацию до конца. Это поражения стало первым для армейцев в сезоне.

- Поздравляю "Будучность" с камбэком и победой, они заслужили ее, - приводит "РИА Новости" слова Итудиса. - Равная была игра, все могло по-разному кончиться. Но в целом мы покидаем Черногорию с горьким чувством, потому что мы с самого начала контролировали игру, однако растеряли все преимущество в третьей четверти. "Будучность" забивала очень много трехочковых.

Я говорил своим игрокам еще до матча, что нас ждет опасная игра. Я говорил команде при счете 11:0, что нужно защищаться. Но не смог донести это. Видимо, ребята решили на уровне подсознания, что это глупо - говорить про защиту в такой ситуации. Поражение только поможет нам, станет хорошим уроком. Мы теперь поймем на живом примере, а не в теории, что поражение может случиться, если не выкладываться.