Димитрис Итудис: "Полуфинал с "Олимпиакосом" будет для нас сродни финалу"

Греческий тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис поделился своим мнением о новой формуле Евролиги, дебютировавшей в нынешнем сезоне, и назвал равными шансы на успех всех участников "Финала четырех". Игра с греческой командой состоится 19 мая.

- Если вы хотите быть лучшим в Европе, играть в "Финале четырех", нужно побеждать сильнейших, - отметил Итудис. - Все четыре команды, которые приедут в Стамбул, получили это право по заслугам. Они показали стабильность по ходу нынешнего сезона, и я считаю, что вероятность успеха каждого из претендентов - 25 процентов. Это уже не имеет отношения к игровой статистике, тому, что вы делали по ходу регулярного чемпионата или плей-офф. Шансы у всех равны. В этом смысле полуфинал ничем не отличается от финала. Я уже говорил об этом руководству Евролиги и могу повторить вам. Формула нынешнего турнира отличная и очень полезная для нас всех. Сдвоенные матчи, двухкруговой турнир. Была здоровая конкуренция, 30-матчевый марафон, а затем серии плей-офф, которые могли растянуться на пять игр. А "Финал четырех" - это как овертайм, где играют до гола, внезапная смерть. И настраиваться на него мы будем соответствующе.

- У вас богатая история соперничества с "Олимпиакосом".

- Да, но история не играет в баскетбол. Нам предстоит играть против хорошо организованной команды, с богатыми традициями и мощным составом - это не только Спанулис и Принтезис, но и другие игроки. Они показывают хороший, эффективный баскетбол. Нам нужно выходить на площадку и использовать свои шансы. (Антон БАБОШИН)