16:37 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Димитрис Итудис: "Положение "Галатасарая" - это еще одно доказательство того, насколько жесткая борьба в Евролиге"

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис перед матчем регулярного чемпионата Евролиги против "Галатасарая" отметил, что соперник находится на ходу. Поединок между командами состоится в Москве 9 марта.

- Положение "Галатасарая" в Евролиге - еще одно доказательство того, насколько жесткая борьба в этом сезоне, - приводит пресс-служба турнира слова Итудиса. - Они обыграли "Реал" в домашнем матче и "Трабзонспор" в игре турецкой лиги. Так что команда на ходу, у них хорошая атака. Поэтому мы должны серьезно отнеститсь к этой игре, с должной концентрацией и мотивацией. 

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