Димитрис Итудис: "Перед стартом "Финала четырех" ЦСКА важно избежать травм"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис заявил, что физическая готовность и отсутствие травм станут основными факторами для клуба перед стартом "Финала четырех" баскетбольной Евролиги. Соперником армейцев станет греческий "Олимпиакос".

– В этом году Евролига стала еще более сложным и напряженным турниром, – приводит ТАСС слова Итудиса. – Это настоящий марафон, и теперь мы выходим в решающую стадию. Самое важное – быть физически готовыми, чтобы не было никаких травм.

Что касается неудачных матчей с "Олимпиакосом" в "Финале четырех, то это никак психологически не давит на команду. Здесь шансы на победу у всех равны – по 25 процентов. Кстати, в этом регулярном сезоне у нас две победы над "Олимпиакосом" из двух встреч. Это дает пищу для размышлений.

За вторую путевку в финал поспорят испанский "Реал" и турецкий "Фенербахче". "Финал четырех" Евролиги сезона-2016/17 пройдет в турецком Стамбуле с 19 по 21 мая.