Димитрис Итудис: "Печальное поражение от "Црвены Звезды" - хороший урок для ЦСКА"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после поражения в матче регулярного чемпионата Евролиги от "Црвены Звезды" (67:78) критично отозвался об игре своей команды. Наставник добавил, что армейцы должны сделать выводы после неудачи.

– Хотел поздравить игроков "Црвены Звезды" с победой, – приводит официальный сайт Евролиги слова Итудиса. – Они это заслужили. Плохой старт преследовал нас на протяжении всей игры. Это второй раз, когда такое случилось, и это очень плохо. Мы не придерживались плана на игру. В целом, это печальное поражение, но в то же время все мы получили хороший урок, начиная с меня и заканчивая игроками.