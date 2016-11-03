Димитрис Итудис: "Олимпиакос" играет жестко"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил прогресс "Олимпиакоса" в нынешнем сезоне. Встреча армейцев с греческим клубом в регулярном чемпионате Евролиги состоится сегодня, начало – в 22.00 по московскому времени.

– "Олимпиакос" – хорошая команда с ясными идеями в игре, – приводит официальный сайт ПБК ЦСКА слова Итудиса. – Пирейцы внесли значительные изменения в свою игру в этом сезоне, как в защите, так и в нападении. Их атака во многом строится на переходах и отскоках на чужом щите, они играют жестко.