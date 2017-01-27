Димитрис Итудис: "Не согласен с тем, что у ЦСКА есть психологические проблемы"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над "Эфесом" (80:77) в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги подчеркнул, что у команды нет психологических проблем. Также греческий специалист призвал болельщиков поддержать команду.

– Если кто-то считает, что у нашей команды есть психологические проблемы, я категорически с этим не согласен, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса. – Потому что я живу в команде. Психологическим ударом для нас была только травма Хряпы на разминке в безобидной ситуации. Не верю, что наши болельщики акцентируют внимание на проблемах – таких людей подавляющее меньшинство. Если же их правда много – пусть лучше придут и заполнят до отказа трибуны "Мегаспорта", пусть подавят соперника своей поддержкой. Поверьте, тогда у нас будет ноль проблем! При этом у нас и сегодня было почти восемь тысяч человек, которые здорово помогали парням. Хочу сказать за это болельщикам большое спасибо!