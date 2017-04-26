Димитрис Итудис: "Мы всего-навсего завоевали билет в "Финал четырех"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы в третьем четвертьфинальном матче плей-офф Евролиги над "Басконией" (90:88) отдал должное сопернику. Эта победа стала для армейцев третьей в серии. Российский клуб пробился в "Финал четырех" турнира. Напомним, что ранее в полуфинал также пробился "Фенербахче".

– Команда заслуживает больших аплодисментов, каждый из моих игроков, были они в заявке или нет, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса. – Очень сложно, когда приходится играть под давлением слова "должен". Все вокруг говорили, что ЦСКА "должен" победить. Но ведь ничто не дается даром. И эта победа была невозможной без нашего умения выдержать под давлением, наплывом эмоций. Между тем у нас многие играли с травмами. Скажу об этом впервые: Тео играл всю серию на уколах, без тренировок. И каждый, кто играл, несмотря на травмы, говоря о том, что помощь команде стоит на первом месте. Мы всего-навсего завоевали билет в "Финал четырех". Нам предстоит провести еще два матча. Мы смогли обыграть со счетом 3-0 отличную команду. Как я сказал тренеру "Басконии", он в этом сезоне проделал отличную работу, его команда показывала хороший, современный баскетбол.