Димитрис Итудис: "Маккаби" доминировал в начале, умело используя свое главное оружие"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча регулярного чемпионата Евролиги с "Маккаби" из Тель-Авива (80:76) отметил волевые качества своих подопечных. Специалист поздравил команду с победой.

– Есть много способов победить, мы выбрали один из них, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса. – Плохо начали, "Маккаби" доминировал в начале, умело используя свое главное оружие – быструю игру. Соперники вели 38-20 и имели владение, но мы верили, что можем победить – владение за владением, защита за защитой. Мы заставили соперников сделать 23 потери, во второй половине разница в рейтинге полезности составила 24 балла. Упустив 25 очков в контратаках в первой половине, мы пропустили всего семь очков в первичных и вторичных быстрых отрывах после перерыва, позволили "Маккаби" сделать всего четыре результативные передачи. Мы оставались командой, верили в то, что делаем, и имеем право быть счастливыми. Поздравляю каждого игрока с внесенным вкладом, мы обыграли талантливую команду и действовали решительно.