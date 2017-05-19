 Димитрис Итудис: "История не играет в баскетбол. Надо говорить о сегодняшнем дне". БАСКЕТБОЛ - Евролига. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
23:01 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Димитрис Итудис: "История не играет в баскетбол. Надо говорить о сегодняшнем дне"

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис считает, что плохая игра команды на подборах могла стать причиной поражения в полуфинале Евролиги от "Олимпиакоса" (78:82). Для ЦСКА это поражение стало четвертым от греческой команды в "Финале четырех".

– Мы плохо сыграли на подборах, особенно в начале матча, когда соперник сделал восемь подборов в нападении. "Олимпиакос" же здорово бросал и подбирал, – цитирует ТАСС Итудиса. – При этом во второй половине встречи сопернику хорошо удавались трехочковые броски, что сыграло свою роль.

Мне нечего сказать про историю наших встреч с "Олимпиакосом" в "Финалах четырех". История не играет в баскетбол. Надо говорить о сегодняшнем дне. Да, мы проиграли, но мы верим в себя и остаемся настоящей командой.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4267221

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КОММЕНТАРИИ (1)
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эстонский армеец

Итудис - грек, поэтому и "слил" команду своей тактикой "Олимпиакосу".

23:39