Димитрис Итудис: "Игроки ЦСКА оказались не готовы играть так же отчаянно, как "Барселона"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после поражения от "Барселоны" (72:85) в матче регулярного чемпионата Евролиги заявил, что испанцы играли лучше его подопечных. Специалист считает, что армейцы не справились с физической борьбой против соперника.

– Поздравляю "Барселону", они играли лучше нас и заслужили победу, – цитирует сайт ЦСКА Итудиса. – Мы старались вернуться в игру после неудачного старта и нашли пути добраться до 5 очков отставания к перерыву. Хозяева играли, как раненый зверь, на инстинкте выживания. Я уже говорил в своих словах перед матчем, что в игре "Барселоны" видны очевидные улучшения, это заметно и по их успешным матчам, так и по неудачным. Соперники находили хорошие броски, наказывали нас в переходах, получили много вторых шансов. Мы не смогли справиться с их скоростью и физической борьбой. Мы получили хороший урок. Говорили, что надо подойти ко второму раунду скромно, готовиться к каждому матчу. Но оказались не готовы играть так же отчаянно.