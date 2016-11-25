Димитрис Итудис: "Игроки ЦСКА будто поменяли чип в голове, переломив ход матча с "Басконией"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказал мнение, что его подопечные после неудачного начала матча регулярного чемпионата Евролиги против "Басконии" (112:84) как будто поменяли чип в голове, переломив ход встречи. Также специалист отметил, что его волнует неудачная игра армейцев в стартовых отрезках матчей Евролиги.

– Поздравляю команду с победой, отлично сыграли в трех четвертях, – цитирует "Р-Спорт" Итудиса. – Соперник провел последний матч дома в воскресенье, а мы в гостях играли в понедельник. Не буду использовать это в качестве оправдания плохого старта. Мы дали сопернику забросить легкие мячи. Больше реагировали, чем действовали. Затем как будто поменяли чип в голове, начали играть совсем по-другому. Были и рекорды, но они не особо заботят. У Милоша Теодосича выдающийся вечер, он перевалил за тысячу результативных передач.

Каждый сыграл здорово на 100 процентов, как мы и хотели. В перерыве посмотрели запись, сделали выводы. Евролига – это не прогулка по парку, мы должны выкладываться на все сто. Нам противостояла очень амбициозная команда.

Это волнует, мы многое стараемся менять, менять в линиях, разные сочетания используем. Не считаю, что команда без интереса выходит на матчи. Но бывают случаи, когда соперник выходит с гораздо большей мотивацией, им нечего терять против чемпиона Евролиги.