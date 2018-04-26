Димитрис Итудис: "Химки" были лучшей командой в третьем матче серии с ЦСКА"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис считает, что "Химки" закономерно победили его команду в третьем матче четвертьфинальной серии Евролиги. "Химки" выиграли 79:73 и сократили отставании в серии до минимума – 1-2.

– Поздравляю "Химки", они были лучшей командой сегодня, – цитирует официальный сайт ЦСКА Итудиса. – При этом исход мог быть другим. По ходу встречи мы адаптировались, подстроили нашу игру в нападении. Мы вели "+4" в последней четверти, после чего смазали много бросков без сопротивления, из-под кольца, в других ситуациях. Впереди еще одна игра на выезде, и мы должны быть готовы, мы должны сыграть мудро.