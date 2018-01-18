Димитрис Итудис: "Главный рекорд ЦСКА - старание в защите во второй половине"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис остался доволен действиями своей команды в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги с "Эфесом" (110:79). В этой встрече армейцы установили рекорд результативности в этом сезоне.



– Поздравляю команду, сегодня мы показали серьезный баскетбол, доминировали и заслужили победу, мы были лучше, – цитирует пресс-служба ЦСКА Итудиса. – Можно говорить о рекордах, о 110 очках, 18 трехочковых – это многое говорит о нашей игре. Но для меня главный рекорд – старание в защите во второй половине, когда мы пропустили 33 очка от очень результативной команды.

Второе, мы постарались распределить игровое время, поскольку на этой неделе нас ждут два матча подряд. Понимаю, почему люди говорят о рекордах, и 18 "трех" – это красивые цифры, которые вряд ли нас характеризуют. Наверное, мы не так хороши в атаках издали. Но и не так плохи, как в тех матчах, в которых бросаем, скажем, 5 из 23.