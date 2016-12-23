Димитрис Итудис: "Фенербахче" сыграл намного лучше ЦСКА в овертайме"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис не считает, что Джеймс Огастин виновен в поражении от "Фенербахче" в матче регулярного чемпионата Евролиги (79:95 ОТ). Турецкий клуб перевел игру в овертайм, благодаря тому, что Бобби Диксон забил с фолом, который совершил 32-летний американец.
- "Фенербахче" сыграл намного лучше нас в овертайме, мы допустили слишком много ошибок, - цитирует "Р-Спорт" Итудиса. - Предупреждая ваши вопросы, хочу призвать, чтобы не винили Джеймса Огастина. Да, у него было задание сфолить, и он мог сделать это трижды, а в итоге сфолил на броске, но не одна ошибка привела к поражению. Мы допустили 23 потери, мы вчистую проиграли первые две минуты овертайма. Конечно, поражение болезненно, но ничего не проиграно, мы остаемся на первом месте, мы обязательно вернемся.
ustin007
Фриленду и Огастину не место в ЦСКА!
06:49
Валерий Милан-Монако
Я бы за такую игру Итудиса(и Теодосича надрал задницу обоим одновременно(( Как можно позволять одному игроку делать всё что хочется(((как можно разрешать так часто заигрываться с мячом (после чего он его безвольно терял)(( с таким количеством брака в передачах( и с огромным количеством промахов( он один если бы все реализовал должен был набирать то количество очков которое зафиксировало табло концу матча)(( У него игра не пошла с самого начала матча(но Итудис решение не предпринял никого(( игрок выпал из игрового ритма по известным нам причинам( или просто зазвездился(( Почему не выпустили Кулагинов(которые доказали на примере трёх матчей,что созрели и готовы в отсутствие лидеров заменить их( Примеры всем известны..победы Цска! Это было ужасно наблюдать за картиной данного матча(особенно за игрой Теодосича((( Я посоветую Итудису в следующих матчах открывать глаза шире(если они вообще были открыты в данном поединке((
05:24
saiga
Итудиса можно винить в чрезмерной любви к Теодосичу, но и выбора у него нет, никто из полевых игроков не способен выполнить функции сербского разыгрывающего, а Де Коло по своим игровым функциям - атакующий защитник, но не разыгрывающий. Кулагин в серьёзных матчах явно не тянет. Проблема ЦСКА в отсутствии замены Теодосичу и в отсутствии достойного задачам клуба центрового.
02:12