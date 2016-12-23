Димитрис Итудис: "Фенербахче" сыграл намного лучше ЦСКА в овертайме"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис не считает, что Джеймс Огастин виновен в поражении от "Фенербахче" в матче регулярного чемпионата Евролиги (79:95 ОТ). Турецкий клуб перевел игру в овертайм, благодаря тому, что Бобби Диксон забил с фолом, который совершил 32-летний американец.

- "Фенербахче" сыграл намного лучше нас в овертайме, мы допустили слишком много ошибок, - цитирует "Р-Спорт" Итудиса. - Предупреждая ваши вопросы, хочу призвать, чтобы не винили Джеймса Огастина. Да, у него было задание сфолить, и он мог сделать это трижды, а в итоге сфолил на броске, но не одна ошибка привела к поражению. Мы допустили 23 потери, мы вчистую проиграли первые две минуты овертайма. Конечно, поражение болезненно, но ничего не проиграно, мы остаемся на первом месте, мы обязательно вернемся.