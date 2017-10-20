Димитрис Итудис: "Этой мой четвертый год в ЦСКА, и я не припомню такого неудачного вечера"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после поражения от "Реала" (69:82) в матче Евролиги заявил, что его подопечные провели встречу не на своем уровне. Также специалист отметил, что не помнит за свои годы работы в ЦСКА более неудачного вечера.

– Очевидно, что "Реал" был сильнее и заслужил поздравления, – цитирует официальный сайт ЦСКА Итудиса. – Нам удалась всего одна четверть, в которой мы постарались вернуться и сократили отставание до трех очков. Мы были очень плохи сегодня, играли не на том уровне, на котором необходимо соревноваться. Сегодня мы набрали 69 очков; это мой четвертый год в команде, и я не припомню такого неудачного вечера, включившего 17 потерь, 5 передач, плохие проценты попаданий двухочковых и трехочковых и выигранную борьбу за отскок, причем в таком матче.