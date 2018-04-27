Димитрис Итудис: "Это была отличная серия против большой и талантливой команды"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после четвертого матча плей офф Евролиги против "Химок" (89:88) отметил, что его команда провела две разные половины.



- Я хочу поздравить свою команду и игроков с выходом в очередной "Финал четырех", - приводит пресс-служба Евролиги слова Итудиса. - Я хочу поблагодарить наших соперников, это была отличная серия против большой и талантливой команды. Мы были очень сосредоточенными, решительными в первой половине матча, а потом стали неправильно атаковать, много ошибаться, потеряли концентрацию.



Но я должен поздравить всех и каждого из нашей команды. Не забывайте, что мы проводили эту серию без двух очень важных игроков (де Коло и Хайнса - Прим. "СЭ"), что непросто. Но это спорт. Другие игроки сумели активизироваться. У нас есть время, чтобы подлечить травмированных и стать сильнее.