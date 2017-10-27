Димитрис Итудис: "Эфес" начал сезон с трех поражений в трех матчах"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис в преддверии матча регулярного чемпионата Евролиги с "Эфес Пилсен" отметил важность ротации.

– Это наша первая в сезоне Евролиги неделя с двумя матчами, и нам предстоит второй из пары, – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА. - Так что ротация игроков будет особенно важной. "Эфес" начал сезон с трех поражений в трех матчах, но это делает стамбульцев еще более опасными на паркете. Нужно помнить об этом и быть готовыми к тому, что соперники очень сильны индивидуально.