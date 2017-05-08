Димитрис Итудис: "Для меня будущий "Финал четырех" – как первый"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал, за счет чего его команда может преуспеть в предстоящем "Финале четырех" Евролиги, который пройдет с 19 по 21 мая в Стамбуле.

– Этот "Финал четырех" – третий подряд за время моего пребывания в клубе и 14-й за последние 15 сезонов, – сказал Итудис. – Это настоящее достижение. Как я сказал игрокам в раздевалке после выхода в решающую стадию – мы много раз участвовали в "Финалах четырех", выигрывали их, но для меня это словно впервые, такое большое желание добиться успеха. Но в то же время у меня есть опыт участия уже в 11 финалах. Это такой удачный союз страсти с решимостью и знанием.

Что важно – у нас в команде есть "химия", желание, воля и, прежде всего, характер. Именно поэтому мы попали в компанию к трем другим классным клубам. Мы хотели пойти и попытаться защитить наш титул, показать всем – себе, болельщикам, всей Европе – что мы все еще голодны до побед и готовы к битвам. Но сам факт выхода в "Финал четырех" ничего не дает, хотя то, что мы сделали это, достойно уважения. (Антон БАБОШИН)