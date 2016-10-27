Димитрис Итудис: "ЦСКА заставил УНИКС совершать потери"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после домашней победы в регулярном чемпионата Евролиги над УНИКСом (98:80) отметил, что в третьей четверти команда здорово отработала в защите. По словам специалиста, армейцы были быстрее своих соперников.

- Нельзя забывать, что сегодня мы впервые оказались в ситуации, когда провели трудный матч на выезде, затем был перелет, тренировка и еще одна игра Евролиги, - приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса. - Потому мы фокусировались на энергии. Мы старались быть собранными и разделить игровое время между свежими игроками. Первая половина получилась более равной, поскольку УНИКС использовал стратегию, часто применяемую нашими соперниками: не дать воспользоваться пространством, замедлить нас. При этом мы все же нашли возможности набрать почти 50 очков, при том, что смазали много открытых бросков, совершили невынужденные потери в первой половине.

Мы говорили в перерыве о нашей защите против пик-н-роллов, наших ротациях. И справились. Посмотрели в раздевалке нарезку моментов с нашими ошибками в обороне, из-за которых пропустили 43 очка. И в третьей четверти показали хорошую агрессивность, добавили в подвижности, от этого поймали ритм и побежали. Удалось поддерживать этот уровень агрессивности, а потому и удержать большой перевес до конца. Защита дала нам ритм, мы заставляли соперников совершать потери. Все же мы более быстрая команда. Надо помнить, что УНИКС играл без двух ключевых игроков, Кларка и Понкрашова, желаю им скорее вернуться в строй, но я должен поздравить свою команду. В третьей четверти парни здорово старались в защите.