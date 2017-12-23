Димитрис Итудис: "ЦСКА заслужил поздравления за характер, проявленное желание и победу"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над "Химками" (79:68) в матче регулярного чемпионата Евролиги подчеркнул, что можно поздравить команду за характер и проявленное желание. Он также добавил, что на арене "Мегаспорт" встреча собрала бы намного больше зрителей.

Игра прошла на УСК ЦСКА, который вмещает 5 тысяч человек.

– Прежде всего, поздравляю болельщиков с наступающими Рождеством и Новым годом, желаю здоровья и безопасности родным и близким, – приводит пресс-служба ЦСКА слова Итудиса. – Что касается игры, команда заслужила поздравления за характер, проявленное желание и победу. Для нас очень важно было реабилитироваться после тяжелого поражения в матче, где мы имели все возможности добиться успеха.

Надо было восстановиться за короткий период и сражаться против очень хорошей команды, нашего традиционного соперника. Мы проявили характер, командный дух, контролировали игру большую часть времени. В третьей четверти "Химки" подобрались до одного очка, они воспользовались прессингом и нашими невынужденными ошибками, которых мы совершили шесть на этом отрезке. Тем не менее мы выполнили задачу, справились с их основными созидателями и позволили набрать меньше 70 очков. На этом марафоне нам важно собирать победы.

Благодарю и поздравляю каждого из пяти тысяч болельщиков, они создали классную атмосферу. Жаль, что из-за новогодних праздников мы не смогли играть в "Мегаспорте" и подпортили показатели средней посещаемости. Уверен, на большей арене этот матч собрал бы значительно больше зрителей. И я призываю всех приходить на наши матчи в дальнейшем.