Димитрис Итудис: "ЦСКА заслужил лучшего уровня судейства, мы напишем жалобу в адрес Евролиги"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча регулярного чемпионата Евролиги с "Валенсией" (99:103) пожаловался на судейство. Специалист был удален по ходу встречи.



- При всем уважении к стараниям "Валенсии", отличной организации, при всем уважении к Евролиге, считаю, что мы заслуживаем равного и лучшего уровня судейства, - цитирует пресс-служба ЦСКА Итудиса. - Если первый технический фол я еще могу объяснить, то второй технический я получил за аплодисменты в адрес своей команды, стараясь вдохновить ее на игру в защите.

Я даже принял защитную стойку. Мы говорили с президентом и вице-президентом, проанализируем видео и напишем официальную жалобу на судейство в адрес Евролиги. Что касается игры, хочу поздравить "Валенсию". Мы недостаточно хорошо сражались в первой половине и гораздо лучше выступили во второй, стали бороться, вернулись в игру и исход матча мог быть другим.