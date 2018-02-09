Димитрис Итудис: "ЦСКА заслужил лучшего уровня судейства, мы напишем жалобу в адрес Евролиги"

- При всем уважении к стараниям "Валенсии", отличной организации, при всем уважении к Евролиге, считаю, что мы заслуживаем равного и лучшего уровня судейства, - цитирует пресс-служба ЦСКА Итудиса. - Если первый технический фол я еще могу объяснить, то второй технический я получил за аплодисменты в адрес своей команды, стараясь вдохновить ее на игру в защите.
Я даже принял защитную стойку. Мы говорили с президентом и вице-президентом, проанализируем видео и напишем официальную жалобу на судейство в адрес Евролиги. Что касается игры, хочу поздравить "Валенсию". Мы недостаточно хорошо сражались в первой половине и гораздо лучше выступили во второй, стали бороться, вернулись в игру и исход матча мог быть другим.
Несвин
echo2011_________ Закрыл бы ты свой рот, клоун
11:26
Nurybakov
И это уже тенденция, минифутбол, баскетбол, ждем хоккей, и футбол в ЛЕ, и там нас будут засуживать, так как видят, что с российскими командами можно делать, все что хочешь. Ответки не будет.
11:06
echo2011
Опять судейство...Другое судейство бывает тогда,когда Сергей Борисович Иванов бегает вдоль бровки...
10:44