Димитрис Итудис: "ЦСКА выполнил первую задачу в Евролиге"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча 1/16 финала Лиги Европы против "Бильбао" (93:86) отметил, что команда выполнила первую задачу в турнире, гарантировав участие в плей-офф. По его совам, следующий шаг - получение преимущества своей площадки.

- Мы довольно долго провели без игр, а потому нам не хватало того, как мы играли до перерыва, не хватало агрессивности как в защите, так и в нападении, - заявил Итудис. - Тем не менее мы выиграли три четверти и весь матч. Во второй половине мы гораздо более собранно сыграли в защите, мы снизили эффективность атак "Басконии", особенно на периметре. В первой половине они попали 80% бросков с дуги, невероятные 8 из 10, был хорош Грейнджер, который получал открытые броски. Но во второй половине мы сдержали соперников, они набрали всего 37 очков. При этом мы были на том же уровне в смысле нападения, у нас было много опций, мы многое создавали за счет действий спиной к кольцу. Мы определенно добавили в защите, вынудив соперников совершить 19 потерь.

Сейчас мы официально вышли в плей-офф, сделали это всего за семь туров до финиша регулярного чемпионата. Я говорил об этом еще в начале сезона – турнир в этом сезоне очень сложный. Сейчас мы решили первую задачу. Второй будет получение преимущества домашней площадки, а третьей – выход в "Финал четырех". Поздравляю всех россиян с завтрашним "мужским" праздником. И благодарю девять тысяч болельщиков, которые сегодня шумно нас поддержали.