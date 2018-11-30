Димитрис Итудис: "ЦСКА в матче с "Реалом" сработал мудро, хоть у нас и были плохие отрезки"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над "Реалом" в матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что команде было важно выиграть после поражения в прошлом туре. Также он добавил, что игра была не идеальной.

– Поздравляю команду, – цитирует пресс-служба клуба Итудиса. – Сегодня встретились две команды, которым было необходимо реабилитироваться после поражений в предыдущем туре. Я могу говорить только за свою команду, и для нас было важно проявить себя после неудачи против "Будучности". Мы получили свою порцию критики, много работали, и, я бы сказал, все, что случилось, было очень кстати. Мы сработали мудро, хоть у нас и были плохие отрезки, семь минут во второй четверти. В третьей четверти мы осознали, как играть, подняли уровень старания и контролировали большую часть второй половины. Мы аккумулировали много маленьких деталей, которые сложились в большую картину и помогли победить.