23:31 2 февраля | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Димитрис Итудис: "ЦСКА в матче с "Фенербахче" подвела третья четверть"

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Фенербахче" (71:77) отметил, что его команда проиграла поединок в концовке. По словам наставника, соперник провел ее более собранно. Армейцы потерпели второе поражение от стамбульского клуба в этом сезоне.

- Поздравляю "Фенербахче" с победой, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Итудиса. - В целом игра была равной. Можно много говорить о том, как мы начали, насколько сбалансированно провели первую половину. Безусловно, нас подвела третья четверть. Мы совершили потери, атаковали с низким процентом. Были и другие аспекты. Тем не менее мы сражались. "Фенер" более собранно провел концовку и победил.

Дополнительная информация

http://www.cskabasket.com/news/?id=15825

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КОММЕНТАРИИ (6)
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sergey.v1968

Особенно прикольно про поливание в инете читать от доньи мигелиты - которая постоянно тявкает на комментаторов. Если бревно из глаза торчит незаметно для глаза - донья, купи пенсне.

10:15

Конский волос

Армеец-1. На Фрилэнда зря. А про всех остальных сказал Гомельский. Хряпа сегодня не играл. Но иногда чудит

00:12

Don Miguel

Поливать дерьмом в Инете умеют, сдачи не получишь. Помнить добро сложнее. И про Хряпу, и про Итудиса, который выиграл с ЦСКА Евролигу. У этого самого Фенера.

00:08

spetrov

Армеец-1, не забывай, пожалуйста, сколько Хряпа сделал для клуба. В конце концов, мы предыдущую "еврочашку" взяли благодаря ему. Или не упустили, считай как хочешь. Он явно не заслужил таких слов.

00:01

Армеец-1

Уважаемый Димитрис!!! Вас подвела не третья четверть, а половина команды, которая не способна психологически выдерживать подобные матчи!!!! Это "герои-победители ВЭФа, Астаны, Цмоков" и т.д. А чтобы тебе было понятно, - это Кулагин Д, Фрилэнд, Фридзон, Антонов, Воронцевич (мастер бестолковых финтов на дуге). Кстати, в этом матче ещё один "мастер финтов на дуге" не играл - пескосыпящий Хряпа! Плюс нет толкового центрового! Вот как-то так, уважаемый греческий тренер!

23:53 2 февраля

spetrov

Вспомнилась картина в советских еще учебниках - "Опять двойка". Приходит пацан понурый из школы - меня подвели три задания из пяти, опять двойка. :) Я к тому, что объяснение несколько... Ну, констатация факта, да, подвела 3-я четверть. :)

23:44 2 февраля

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