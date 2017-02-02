Димитрис Итудис: "ЦСКА в матче с "Фенербахче" подвела третья четверть"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Фенербахче" (71:77) отметил, что его команда проиграла поединок в концовке. По словам наставника, соперник провел ее более собранно. Армейцы потерпели второе поражение от стамбульского клуба в этом сезоне.

- Поздравляю "Фенербахче" с победой, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Итудиса. - В целом игра была равной. Можно много говорить о том, как мы начали, насколько сбалансированно провели первую половину. Безусловно, нас подвела третья четверть. Мы совершили потери, атаковали с низким процентом. Были и другие аспекты. Тем не менее мы сражались. "Фенер" более собранно провел концовку и победил.