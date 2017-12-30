Димитрис Итудис: "ЦСКА в матче с "Басконией" показал, каким глубоким составом обладает"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Басконии" (90:81) отметил, что соперник блестяще начал игру. По словам наставника, ему пришлось искать резервы для усиления на скамейке запасных.

- Прежде всего, счастливого Рождества и Нового года всем, здоровья и мира вам и вашим любимым. Говоря об игре, безусловно, мы очень плохо начали, особенно в защите, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Итудиса. - При этом "Баскония" играла блестяще, вынудила нас быстро истратить два тайм-аута. Мы были вынуждены "копнуть" скамейку и довольно быстро, еще в первой четверти, вернулись в игру, поверили в то, что делаем. Во второй четверти мы сдержали основных созидателей соперника, меняли оборонительные схемы. При этом понимали, что хозяевам достает качества, чтобы продолжать бороться.

И мы здорово сработали в четвертом периоде, позволив соперникам набрать всего девять очков, умело используя помощь, ловушки, смены. Очень важными стали подборы Кайла на чужом щите, попадания Чачо, Уилла, Кори. Мы продемонстрировали, насколько глубоким составом обладали, в полной мере показали значение командной работы. Думаю, этот матч понравился болельщикам. Мы завершили первый круг лидерами и подойдем ко второму со всем скромностью и собранностью.