Димитрис Итудис: "ЦСКА сделал много подарков "Эфесу"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Эфеса" (93:87) отметил, что армейцы нашли слабые места соперника. По его словам, команда выполнила все установки в ключевые моменты поединка.

- Поздравляю команду с третьей победой в марафоне Евролиги, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Итудиса. - У нас получилось хорошо провести первую половину. Мы читали защиту соперника, находили слабые места, использовали неточности "больших" "Эфеса" в исполнении штрафных, дорожили мячом, совершив всего пять потерь. Ожидали, что хозяева постараются вернуться в игру, все же они играли дома после двух гостевых поражений. При всем уважении к "Эфесу", мы сделали им много подарков. При этом в ключевые моменты все исполнили четко.