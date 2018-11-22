Димитрис Итудис: "ЦСКА проявили характер – многие игроки это сделали"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над "Жальигирсом" в матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что команда была сильнее соперника в психологическом плане.

- Поздравляю команду с победой. Встреча проходила таким образом, что в ней победа могла достаться обеим сторонам, - цитирует пресс-служба Итудиса. - Казалось, что у "Жальгириса" больше шансов на победу, но мы показали психологическую силу и продолжали верить в то, что мы делаем. Хочу поздравить "Жальгирис" и Шараса с хорошей игрой. Кстати, это их первое поражение на выезде. У нас были проблемы с движением мяча, хотя на протяжении полутора месяцев мы работали над тем, чтобы научиться справляться с подобными ситуациями. При этом мы проявили характер – многие игроки это сделали. Чачо, Уилл, Кори, многие. Мы часто использовали "маленькое" сочетание. И мы остановили соперника в ключевые моменты. Сейчас нам нужно проанализировать свои ошибки, это мы будем делать уже на пути в Подгорицу. Хочу также поблагодарить болельщиков, которые здорово помогли сегодня, поздравить Джоэла Боломбоя с дебютом за нашу команду и еще раз сказать спасибо менеджменту нашего клуба, российскому правительству и всем причастным за то, что это стало возможным.