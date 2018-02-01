Димитрис Итудис: "ЦСКА проводит большую работу по внедрению культуры баскетбола"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча Евролиги против "Реала" (93:87) поздравил болельщиков с победой. Он отметил, что клуб большую работу по внедрению в России культуры баскетбола.

- Поздравляю команду с очередной победой в марафоне Евролиги, - цитирует пресс-служба ЦСКА Итудиса. - Было важно обыграть отличную команду, показывающую классный баскетбол, с отличным тренерским штабом, представляющую великую организацию. Поздравляю и болельщиков, которые поддерживали нас сегодня. Здорово видеть заполненную до отказа арену, это говорит о том, что наш клуб проводит большую работу по внедрению здесь культуры баскетбола.

Что касается матча, мы хотели начать очень агрессивно, в темпе выше нормального. Мы много работали над этим на тренировках, и поддерживали этот темп на протяжении как минимум 12 минут, создавая броски, вынуждая соперников терять мячи. Мы много пересматривали третью четверть нашей встречи в Мадриде, которую мы выиграли со счетом 20-11 и вернулись в игру, и брали примеры оттуда. Тем не менее, мы находимся на площадке не одни, "Реал" отреагировал, и вторая половина осталась за ним. Соперники смогли затормозить наши позиционные атаки, стали попадать, поддерживать свои броски подборами в нападении. И все же, в целом, мы сегодня были лучшей командой и победили.