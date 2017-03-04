03:30 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Димитрис Итудис: "ЦСКА по-настоящему хорошо начал игру с "Барселоной"

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча регулярного чемпионата Евролиги с "Барселоной" (85:61) выразил удовлетворение результатом встречи. Армейцы создали солидный задел уже в первой четверти. После первой десятиминутки игры счет встречи был 29:4

– Поздравления команде, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса. – Очевидно, что мы по-настоящему хорошо начали игру, как в защите, так и в нападении. Мы оттолкнулись от этого старта и сохраняли лидерство, показывая хороший баскетбол. Мы уступили во второй и третьей четвертях, но перевес оставался большим, и мы продолжали действовать в том же ключе. Игроки – не роботы. При этом мы доминировали в большинстве аспектов, и это доказывает перевес в рейтинге полезности – 49-111. Мы продолжаем.

Дополнительная информация

http://www.cskabasket.com/news/?id=15885

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