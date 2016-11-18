15:37 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Димитрис Итудис: "ЦСКА нужно реабилитироваться за поражение в Стамбуле"

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил, что в предстоящем матче Евролиги с "Жальгирисом" его команде нужно реабилитироваться за поражение от "Дарюшафаки" в Турции. По его словам, армейцам нужно показать энергичную игру в этом поединке.

– Мы уже второй раз играем два матча Евролиги в неделю, – цитирует официальный сайт ЦСКА Итудиса. – Нужно реабилитироваться после поражения в Стамбуле, и прежде всего после плохой игры в исполнении команды. В таких сериях главным фактором становится энергия. Именно энергия и собранность станут ключами к игре.

Дополнительная информация

http://www.cskabasket.com/news/?id=15641

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