10:06 | Баскетбол — Евролига

Димитрис Итудис: "ЦСКА нужно будет противостоять агрессивности "Олимпиакоса"


Главный тренер ЦСКА  Димитрис Итудис в преддверии матча регулярного чемпионата Евролиги против "Олимпиакоса" отметил, что его команду ждет тяжелая игра на выезде. Он также добавил, что армейцам нужно будет сохранять собранность на протяжении всей встречи.

– Это будет очередная тяжелая игра на выезде. "Олимпиакос" выступает дома, он получит дополнительную энергию от болельщиков, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса. – Нам надо противостоять их агрессивности и сохранять собранность на протяжении всего матча.

Матч "Олимпиакос" – ЦСКА состоится сегодня, 20 сентября, и начнется в 22.00 по московскому времени.

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https://cskabasket.com/news/?id=16742

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