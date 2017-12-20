Димитрис Итудис: "ЦСКА нужно будет противостоять агрессивности "Олимпиакоса"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис в преддверии матча регулярного чемпионата Евролиги против "Олимпиакоса" отметил, что его команду ждет тяжелая игра на выезде. Он также добавил, что армейцам нужно будет сохранять собранность на протяжении всей встречи.

– Это будет очередная тяжелая игра на выезде. "Олимпиакос" выступает дома, он получит дополнительную энергию от болельщиков, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса. – Нам надо противостоять их агрессивности и сохранять собранность на протяжении всего матча.

Матч "Олимпиакос" – ЦСКА состоится сегодня, 20 сентября, и начнется в 22.00 по московскому времени.