Димитрис Итудис: "ЦСКА медленно начал матч с "Галатасараем"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над "Галатасараем" (85:69) в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги поблагодарил болельщиков за поддержку. Благодаря этому успеху подопечные греческого специалиста досрочно пробились в плей-офф.

– Поздравляю команду с победой и досрочным выходом в плей-офф, – приводит официальный сайт клуба слова Итудиса. – Осталось сыграть еще пять матчей, и нашей задачей, конечно, является завоевание преимущества домашней площадки, но стать первыми, кто заранее пробился в восьмерку в новом формате Евролиги. Мы медленно начали, особенно в защите. Нападение тоже не блистало: наверное, мы провели худший стартовый отрезок по результативности. Атака выглядела стационарно, соперник выдавливал нас на одну сторону. Мы кардинально изменили ситуацию во второй четверти, стали защищаться, действовать мобильно, задали тон игре и выиграли отрезок с разницей в 21 очко. Во второй половине "Галатасарай" хорошо сражался, но мы сумели бороться на равных и заслужили победу. Спасибо почти семи с половиной тысячам болельщиков, которые пришли нас поддержать.