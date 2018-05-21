Димитрис Итудис: "ЦСКА мечтал совсем о другом"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча за 3-е место Евролиги против "Жальгириса" (77:79) отметил, что у команды была совсем другая цель перед "Финалом четырех".

- Поздравляю "Жальгирис" с победой! Мы сражались в начале матча, задали ритм, охватывали всю площадку, - приводит "Р-Спорт" слова Итудиса. - Но дальше у нас был слишком маленький процент забитых средних и дальних бросков. В последней четверти смогли переломить ход игры. Очень помогли Виталий Фридзон и Виктор Радд. На последних минутах мы могли бы выиграть. Мы очень разочарованы.

ЦСКА приехал завоевывать титул, а в итоге вышло разочарование, совсем о другом мы мечтали. Я горжусь, что ребята сражались до конца и не сдались. Важно, что нас ожидает впереди – плей-офф в Единой лиге ВТБ.

Это колоссальное усилие, которое мы приложили в конце матча за третье место. Мы выигрывали подобные матчи. Похожее было в Мадриде и Стамбуле. Мы не должны забывать о том, чего мы достигли в целом в этом сезоне. Нельзя по одному или двум матчам судить обо всем сезоне. Мы весь сезон демонстрировали отличный баскетбол. Все разочарованы, но наши надежды связаны с тем, что мы не сдались и боролись до конца.