Димитрис Итудис: "ЦСКА хорошо останавливал игроков "Бамберга" в защите"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча Евролиги против "Бамберга" (81:72) отметил, что его команда показала не самую лучшую игру в нападаении. Специалист также добавил, что армейцы хорошо останавливали басектболистов соперника в защите.

- Мы продолжаем собирать победы в нашем марафоне, - цитирует "Р-Спорт" Итудиса. - Игра была не лучшей, особенно в нападении. Мы не забивали легкие мячи, не очень хорошо двигали мяч. Мы плохо стартовали особенно в защите, не использовали наши фолы так, как должны были. Вторая четверть получилась для нас лучше, защищались здорово. В четвертой четверти мы дважды уходили на "+18", но дали сопернику набирать легкие очки. В целом, в защите мы хорошо останавливали соперника сегодня и добились важной победы.