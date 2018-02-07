Димитрис Итудис: "ЦСКА готовится к сложной игре с "Валенсией"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис перед матчем регулярного чемпионата Евролиги против "Валенсии" отметил, что команда готовится к сложному поединку. Игра состоится в четверг, 8 февраля, и начнется в 22.30 по московскому времени.

- Это будет еще одна сложная игра в Евролиге против действующего чемпиона Испании, команды, которая сейчас занимает второе место в турнирной таблице национального первенства, - цитирует пресс-служба лиги Итудиса. - "Валенсия" отлично играет дома перед своей очень громкой аудиторией, поэтому мы готовимся к сложной игре.