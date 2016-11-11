11:15 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Димитрис Итудис: "ЦСКА готовится к матчу с "Реалом" в обычном режиме"

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис перед матчем регулярного чемпионата Евролиги против "Реала" отметил, что соперник обладает всеми необходимыми качествами для успеха. По его словам, армейцы к этому поединку готовятся в обычном режиме.

"Реал" – хорошая команда, которая обладает всеми необходимыми качествами: габаритами, скоростью, опытом и знаниями, – приводит пресс-служба ЦСКА слова Итудиса. – Ожидаю трудного матча и надеюсь, что болельщики заполнят арену и поддержат нас. Мы готовимся к матчу в обычном режиме и постараемся снова компенсировать отсутствие Джоэла и Паши.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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everest35

заколебал уже этот матч ТВ , сколько можно показывать баскетбол ночью. По программе изначально стояд матч ЦСК-РЕАЛ в прямом эфире , сейчас открываю и уже там хоккей а потом очень важный матч АНГЛИЯ ШОТЛАНДИЯ -пипец .Сколько это будет продолжаться . Нах мне ваш матч англичашек этих , почему нельзя пораньше показать матч евролиги с участием нашей команды с реалом , нормальный человек не будет ночью смотреть . Когда эта порнография закончится

13:21

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