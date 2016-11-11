Димитрис Итудис: "ЦСКА готовится к матчу с "Реалом" в обычном режиме"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис перед матчем регулярного чемпионата Евролиги против "Реала" отметил, что соперник обладает всеми необходимыми качествами для успеха. По его словам, армейцы к этому поединку готовятся в обычном режиме.

"Реал" – хорошая команда, которая обладает всеми необходимыми качествами: габаритами, скоростью, опытом и знаниями, – приводит пресс-служба ЦСКА слова Итудиса. – Ожидаю трудного матча и надеюсь, что болельщики заполнят арену и поддержат нас. Мы готовимся к матчу в обычном режиме и постараемся снова компенсировать отсутствие Джоэла и Паши.