Димитрис Итудис: "ЦСКА доминировал в матче с "Галатасараем"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча регулярного чемпионата Евролиги с "Галатасараем" (109:84) выразил удовлетворение результатом встречи. Следующим соперником армейцев станет "Панатинаикос". Матч пройдет 21 октября в Москве.

– Поздравляю команду с победой и хорошим выступлением, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса. – Большую часть матча мы были лучшей командой, мы доминировали. Но где же трофей, где кубок? Это же был Суперкубок Европы! Если серьезно, нам осталось еще 29 тяжелых матчей. Этот матч мы начали умно, при этом ожидали, что соперники постараются вернуться в игру, ведомые Гюлером, который, как хорошее красное вино, становится все лучше со временем. При этом наши защитники Теодосич, Де Коло и Джексон действовали собранно приводили мяч в нужные точки. В третьей четверти мы были впереди на 13 очков и справились с прессингом, потрясающе сработали в защите. И все же, в будущем, нам нужно справляться с агрессивностью соперников больше, чем в двух четвертях.