Димитрис Итудис: "ЦСКА доминировал в большинстве ситуаций в матче с "Миланом"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над "Миланом" (79:64) в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги подчеркнул, что команда показала высокий уровень иггры в защите. По словам Итудиса, его подопечные доминировали в большинстве ситуаций.

– Поздравляю команду и горжусь каждым из парней, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса. – Они боролись всю игру, и 64 набранных миланцами очка говорят об уровне защиты, продемонстрированном нашей командой против талантливого соперника. Мы доминировали в большинстве ситуаций, особенно в третьей и четвертой четвертях. В первой половине не очень получались броски, мы попали всего 41 процент двухочковых, потому в перерыве разобрались, посмотрели видео и создали себе моменты для атак. Это дало эффект сразу – мы набрали 30 очков в третьем периоде. Это важная победа, но все же, очередной рабочий день в нашем долгом марафоне. Надо оставаться здоровыми душой и телом. И с такой же готовностью преодолевать любые препятствия на пути.