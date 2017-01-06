Димитрис Итудис: "ЦСКА должен реабилитироваться после двух поражений в Евролиге"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис в преддверии матча регулярного чемпионата Евролиги с "Реалом" подчеркнул, что команда должна реабилитироваться после поражений в двух последних играх. Он выразил уверенность в том, что встреча в Мадриде будет интересной.

– Мы прилетели в Мадрид после двух подряд поражений в Евролиге, и нам необходимо реабилитироваться, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса. – "Реал" и ЦСКА имеют богатую историю соперничества, которое дарит болельщикам интересные матчи. Мадридцы в этом сезоне традиционно сильны, они преследуют нас в турнирной таблице, потому необходимо приложить максимум старания и усердия, чтобы победить.