02:31 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Димитрис Итудис: "ЦСКА должен реабилитироваться после двух поражений в Евролиге"

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис в преддверии матча регулярного чемпионата Евролиги с "Реалом" подчеркнул, что команда должна реабилитироваться после поражений в двух последних играх. Он выразил уверенность в том, что встреча в Мадриде будет интересной.

– Мы прилетели в Мадрид после двух подряд поражений в Евролиге, и нам необходимо реабилитироваться, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса. – "Реал" и ЦСКА имеют богатую историю соперничества, которое дарит болельщикам интересные матчи. Мадридцы в этом сезоне традиционно сильны, они преследуют нас в турнирной таблице, потому необходимо приложить максимум старания и усердия, чтобы победить.

Дополнительная информация

http://www.cskabasket.com/news/?id=15762

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