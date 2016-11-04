Димитрис Итудис: "ЦСКА был лучше "Олимпиакоса"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над "Олимпиакосом" (81:75) в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги подчеркнул, что его подопечные одержали заслуженную победу. По словам греческого специалиста, "Олимпиакос" начал играть чуть по-другому по сравнению с прошлым годом.

– Думаю, мы были лучшей командой на поле, – приводит официальный сайт Евролиги слова Итудиса. – Мы показали целеустремленность с самой первой минуты и знали с какими сложностями нам предстоит встретиться.

"Олимпиакос" – команда, у которой довольно четкие идеи, и они знают, что делать на паркете. В этом года некоторые вещи поменялись – команда стала больше бегать, более агрессивно играть на подборах, пытается сократить количество потерь.

Приятен тот факт, что мы доминировали в этих элементах, учитывая, что мы не давали им убегать на открытое кольцо и вынуждали их ошибаться.