Димитрис Итудис: "ЦСКА был лучше "Баварии", контролировал игру от начала и до конца"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над "Баварией" в матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что половины получились разными. Российская команда выиграла 7 из 7 своих матчей.

- Поздравляю команду, мы сегодня были лучше, контролировали игру от начала и до конца. Половины получились разными, - цитирует пресс-служба клуба Итудиса. - За исключением первых двух минут, в первой половине мы были очень хороши, все выглядело легко. Мы делились мячом, следовали плану в защите. Мы вынуждали совершать потери и реализовывали броски. Ожидали, что во второй половине "Бавария" отреагирует, ведь это команда с характером. Мы действовали солидно и взяли очередную победу. Понятно, что еще середина ноября, и мы не реализовали свой потенциал. Надо быть стабильнее в том, что мы делаем. В Евролиге ничто не дается по умолчанию. Вспомните, что всего несколько дней назад "Бавария" установила рекорды по трехочковым и результативности. Они очень хорошо играют. Нам немного трудно приходилось в борьбе за отскок и в игре под щитами, и мы не здорово решали эту задачу. Для нас это хорошая точка для приложения усилий в следующих матчах. Здесь была отличная атмосфера, и это здорово – сыграть на легендарной арене.

ЦСКА одержал 7 победу в 7 матчах, обыграв "Баварию" //

​ЦСКА выиграл седьмой матч Евролиги кряду. Видео