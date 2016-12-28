Димитрис Итудис: "Црвена Звезда" питается энергией своих болельщиков"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис перед матчем регулярного чемпионата Евролиги против "Црвены Звезды" отметил, что соперник хорошо играет на собственной площадке. Поединок, который станет для команд последним в первом круге турнира, состоится 29 декабря в Белграде.

- "Црвена Звезда" – команда, которая многое сохранила после плей-офф прошлого сезона, – приводит пресс-служба ЦСКА слова Итудиса. – На протяжении многих лет у них сохраняется та же группа игроков, те же тренер и баскетбольная философия. Они агрессивно действуют на обеих половинах площадки и питаются энергией своих болельщиков, особенно когда проводят матчи на большой арене. Белградцам уже удалось выиграть несколько важных поединков, к примеру, у "Маккаби" и "Реала". Они остаются в зоне претендентов на выход в плей-офф и амбициозно рассчитывают попасть в восьмерку лучших. Потому в таком матче нам нужны дополнительные энергия и мотивация.