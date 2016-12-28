20:47 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Димитрис Итудис: "Црвена Звезда" питается энергией своих болельщиков"

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис перед матчем регулярного чемпионата Евролиги против "Црвены Звезды" отметил, что соперник хорошо играет на собственной площадке. Поединок, который станет для команд последним в первом круге турнира, состоится 29 декабря в Белграде. 

- "Црвена Звезда" – команда, которая многое сохранила после плей-офф прошлого сезона, – приводит пресс-служба ЦСКА слова Итудиса. – На протяжении многих лет у них сохраняется та же группа игроков, те же тренер и баскетбольная философия. Они агрессивно действуют на обеих половинах площадки и питаются энергией своих болельщиков, особенно когда проводят матчи на большой арене. Белградцам уже удалось выиграть несколько важных поединков, к примеру, у "Маккаби" и "Реала". Они остаются в зоне претендентов на выход в плей-офф и амбициозно рассчитывают попасть в восьмерку лучших. Потому в таком матче нам нужны дополнительные энергия и мотивация.

Дополнительная информация

http://www.cskabasket.com/news/?id=15754

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